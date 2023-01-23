『【オーバル】SEIKO セイコー 時計 クレドールアクア ホワイト☆極美品☆【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 10時 36分に出品され03月21日 10時 36分に終了予定です。即決価格は15,620円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。

SEIKO[セイコー´クレドールアクア]

ホワイト文字盤の出品になります。



☆SEIKO セイコー/クレドールアクア☆

☆オーバルケース・Ladysモデル☆

☆参考定価 204.000円(税込)☆

☆外装磨き上げ済み・[極美品] ☆



(注)ご購入前にプロフィールを必読して頂き

ご了承の上、ご検討及びご購入ください。



【ブランド】SEIKO [セイコー]

【商品名】 クレドール アクア

【型番】 5A70-0AC0

【参考定価】204.000円(税込)

【素材】 SS

【ブレス】 SS

【文字盤】 ホワイト文字盤

【性別】 Ladies

【サイズ】 縦 約28.0㎜×横 約21.0㎜

(リューズ含まず)

【腕周り】 約16.0㎝

【ムーヴメント】 クォーツ(電池式)

【付属品】 付属品なし



【状態】

used品となりますが目立つ傷も

見られず大変綺麗な状態です。

磨き仕上げ済みの[極美品]となります。

まだまだご使用頂ける商品になります

動作も良好に稼働しております。



※あくまでも人の手に渡ったUSED品

となりますので神経質な方や完璧を

求められる方はご遠慮下さい。



【真贋(本物)保証】



愛知県公安委員会 [古物商許可] の元

古物市場にて購入しております。

過去にはございませんが、万が一

’模造品’であった場合には返品返金

での対応をさせて頂きます。

ご安心頂けましたら幸いです。



この機会に是非、ご検討くださいませ_(..)_ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【オーバル】SEIKO

セイコー

時計

クレドールアクア

ホワイト☆極美品☆