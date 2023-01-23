『【極美品】バーバリーロンドン ジップアップブルゾン コート 黒 ノバチェック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 56分に出品され03月08日 08時 56分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】バーバリーロンドン ジップアップブルゾン コート ブラック ノバチェック M



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#まいのお宝屋♡



◯ブランド BURBERRY LONDON

ノバチェック 現行タグ



通勤、ドライブ、買い物、デート、合コン、飲み会、おでかけ、などで活躍します✨



◯状態

傷や汚れも少なく極美品です✨

※詳しくは写真でご確認お願いします



◯サイズ M

着丈 72cm

身幅 56cm

袖丈 58cm

肩幅 46cm



◯カラー

黒 ブラック



◯素材

綿100%



◼️購入先

大手リュースショップ



最後まで見ていただきまして、ありがとうございます♪

お客様に喜んでいただけますように、出来る限り綺麗な状態にさせていただきますので、ご安心して、ご購入検討お願いします



※あくまで素人採寸なので、誤差でのクレーム、返品はできかねますので、ご了承ください。

※細かくチェックしているつもりですが見落としがあるかも知れません、ご了承下さい。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】バーバリーロンドン ジップアップブルゾン コート 黒 ノバチェック