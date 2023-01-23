『ノースフェイス マウンテンダウンジャケット sizeM ND91930【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 24分に出品され04月24日 04時 24分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのマウンテンダウンジャケットになります。



全国展開のリユースショップにてほぼ未使用品として、購入しました。



数回短時間着用しかしておりませんので、使用感はあまり無いかと思います。



極寒でも薄手のスウェットの上に羽織るだけでもかなり暖かいです。これからの季節にかなりおすすめです。



ゴールデンサイズのMサイズになります。



1番人気のサイズとなっております。



タグ無しで購入しましたので、正確な色はわかりかねますので画像にて判断お願いします。



恐らく、ユーティリティブラウンになるかと思います。



ケルプタンより濃いベージュ色になります。



値段が落ち着いている時の購入をおすすめします。



定価以下からの出品になります。かなりお得かと思います。



ND91930



着丈 73㎝(前襟上部より)

身幅 57㎝(脇下より)

肩幅 50㎝(肩の縫い目から縫い目まで)

袖丈 59㎝(肩の縫い目から袖口まで)

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。詳しいサイズが知りたい方はノースフェイスのホームページで検索お願いします。



身長176センチ、体重68キロになります。インナーにスウェットを来て、少し余裕がある感じになります。



画像を最大まで載せていますので、気になる部分があればコメントお願いします。



中古品になりますが、写真を見て気にならない方はかなりお得な商品かと思います。



※プロフィールの確認を必ずお願いします。



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カラー···ベージュ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス マウンテンダウンジャケット

sizeM



ND91930