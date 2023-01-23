『UNCROWD N-1デッキジャケット(38)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 23時 38分に出品され03月19日 23時 38分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品名/アンクラウド N-1デッキジャケット

カラー/ブラック

サイズ/38(M)

肩幅約45身幅約54.5着丈約63.5袖丈約61cm

※誤差はご了承ください。





今からの時期にタウンユースやバイクで活躍してくれる1着です！

まだハリ感もあり着ごたえ十分で目立ったダメージはないですが、使用に伴うパッカリングや擦れ感等は所々ありますが状態は良いと思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンクラウド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNCROWD N-1デッキジャケット(38)