『【極美品】Ys ヨウジヤマモト ダブルブレスト ダブルコート 大きめサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 20分に出品され03月13日 11時 20分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます(^^)





【商品名】

Ys ヨージ・ヤマモト ヨージヤマモト ダブルコート コート ウール 毛 キュプラ ヴィンテージ YW-C07-115

ブラック 黒 ロング モード オーバーサイズ キュプラ

メンズ レディース ユニセックス 2018SS





【商品状態】



•目立つ傷や汚れ糸ほつれなとも無く綺麗なお品となります。





写真、コメントにてご確認ください。



※しっかりと検品していますが、細かな汚れや見落としがある場合がございます。



【ブランド】

YS ワイズ

Yohji Yamamoto (Ys) ヨウジヤマモト





【型番】

YW-C07-115





【サイズ】L相当





肩幅50cm

身幅66cm

袖丈58cm

総丈128cm



※平置き採寸



素人採寸になりますので、多少の誤差があります。



【購入場所】

※本商品は大手リサイクルショップより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★



真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



【配送】

入金確認後、1〜2日で発送致します。

OPP袋やリサイクル段ボールなどで簡易梱包にて発送致します。



【注意】

※商品はあくまでもused品になります。

ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。



※写真の写り方により、風合いや色合いが多少異なる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】Ys

ヨウジヤマモト

ダブルブレスト

ダブルコート

大きめサイズ