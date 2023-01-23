『バオバオイッセイミヤケ トートバッグ ショルダーバッグ 2way ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 11分に出品され03月26日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー···ブラック



バオバオ イッセイミヤケ

BAOBAO ISSEI MIYAKE

ショルダーバッグ 斜め掛け



《サイズ》

約16*20*4cm

＊平置き実寸になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バオバオイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バオバオイッセイミヤケ トートバッグ

ショルダーバッグ

2way

ブラック