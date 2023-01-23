『♥️カンタン撮影 高速AF♥️SONY ソニー α55 デジタル一眼レフカメラ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 51分に出品され03月06日 17時 51分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お値引き実施中♪♪



詳しくはプロフィール欄をご覧ください♪





SONY ソニー α55 デジタルカメラ 初心者セット





⭐️オススメポイント⭐️



◆有効画素数1620万画素♪



◆高速＆高機能AFを搭載♪



◆可動式モニター、GPS機能搭載♪



◆フルHD動画、パノラマ撮影も可能♪



◆万が一初期不良があった場合は返品保証♪





⭐️コンディション⭐️



✅外観



カメラボディは、液晶画面に少しコーティング剥げがありますが、電源点灯時には気にならないものです♪

（写真6・7枚目参照）



レンズは、使用に伴う小さなスレキズのみになります♪



✅光学



使用に伴うチリ・前玉の縁部分に極わずかにカビがありますが写真に影響を及ぼすものではありません♪



✅動作



各動作確認済み♪





⭐️セット内容⭐️



◆ボディ本体

・ボディキャップ

◆望遠レンズ

DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM

・前後キャップ

・フード

◆バッテリー

◆充電器

◆ストラップ

◆SDカード（32GB）

◆クリーニング用クロス

◆初期不良対応書



※ご希望の方はスマホに転送可能なWi-Fi機能付きSDカードを+3500円で変更いたします♪





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#Linaカメラ

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38850702243 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー