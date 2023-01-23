『新品・未開封❗️COACHシグネチャー ノリータ ハンドルポーチ CP251 I❣️【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 24分に出品され04月07日 05時 24分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH シグネチャー ノリータ

15 ミニ リストレット CP251 SVCAH(チョークマルチ)



1枚目の画像は、現物です！



2枚目以降は未開封ですので、

ネットから引用してます。



◎商品説明

白黒はっきりとした定番人気

シグネチャーがおしゃれな

ノリータ 15です。

コンパクトなデザインでかわいい!!



内側にカードポケットがあるので

ちょっとした際キャッシュカード

リップなど持ってお出かけや、

ミニポーチとしても使えそうです。



★プレゼントなどにもオススメ♡



■カラー

外側：チョークマルチ

内側：ブラウンベージュ系

金具：シルバー系



■サイズ

縦：10cm

横：14.5cm(開口部)

15.5cm(下部)

幅：4cm(最大)

ハンドル：32cm

(調節不可/片側取り外し可/最大)



■重さ

本体重量：約0.1kg



■仕様

開閉方法：ファスナー式開閉

内側：カードポケット×2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品・未開封❗️COACHシグネチャー

ノリータ

ハンドルポーチ

CP251

I❣️