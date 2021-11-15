『おまけ付き SONY α6400 シルバー ダブルズームレンズキット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 21時 42分に出品され03月24日 21時 42分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー ミラーレス 一眼レフ カメラ α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット [シルバー]



2021/11/15 楽天市場にて新品で購入。



[シャッター回数］629



防湿庫にて保管しております。



ストラップのスレあります。

本体に目立つ傷はなく、動作も問題ありません。

モニターにプロテクターフィルムが貼ってあります。(今回撮影前に貼りました)

箱にスレがあります。(購入時からのものです)

標準レンズ、望遠レンズにそれぞれプロテクターレンズつけたままです。



[おまけ］

社外品の電池2本

社外品の充電器

標準レンズ、ズームレンズに

プロテクターレンズ

(装着したままです。キズ無し)

モニター用プロテクターフィルム

(貼り替え用)



美品ですが、中古品ですので、神経質な方、新品がご希望の方はご購入をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



発送は楽々メルカリ便を予定しております。



どうぞよろしくお願いいたします。





その他特徴···バッテリー付き,ストラップ付き,充電器付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー