『Panasonic EW-DJ55-W WHITE【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 13時 15分に出品され04月28日 13時 15分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貰い物ですが使用しないので出品します。

新品未使用品です。



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#Panasonic 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック