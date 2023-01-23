『so-1562) Hugo Boss クロスボディバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 24分に出品され03月16日 06時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

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(so-1562)

■ Hugo Boss ヒューゴボス

メタルディテール&ダブルモノグラム クロスボディバッグ





【状態】

■中古品

※内側に汚れあり





【仕様】

カラー：ブラック



【品番】

50516790



【付属品】

・タグ



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■表記サイズ

ー



■実寸サイズ

縦：約14.0cm

横：約20.0cm

マチ：約6.0cm



※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



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内容、付属品につきましては、

画像に写っている物のみとなります。



自宅保管の為、ご理解の上検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ so-1562)

Hugo

Boss

クロスボディバッグ