『パーリーゲイツ ゴルフ長袖アウタートップス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 02分に出品され04月13日 17時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディースゴルフウェア

PEARLYGATES パーリーゲイツ

フルジップブルゾン 黄色



サイズ0 平置き採寸 身幅49 身丈61



3回くらい着ました。

目立つ汚れやダメージはなく、

キレイな方だと思います。



PEARLY GATESの定番人気ブルゾン。

カラーはキレイなイエロー。

鮮やかで、派手すぎず、上品なイエローカラーです！

無地ではなく、よく見ると

チェック柄デザインになっています。

イエローカラーに、大きなブラックロゴが際立ち、

シンプルでスポーティー、パーリーらしい

カッコ良いカラーデザインだなと思います^_^

合わせやすく、オシャレでキレイな印象です。



デザインだけでなく、機能性も抜群。

裏地は蓄熱素材になっていて、

暖かく、軽くて動きやすい、

高機能なアウター。

フルジップタイプなので、

プレー中なども脱ぎ着しやすく、

真夏以外ロングシーズン着て頂けるアイテムです。





正規品タグついています。





他にも

マスターバニー

セントアンドリュース

アディダス

ナイキ

キャロウェイ

ビームスゴルフ

ゼクシオ

アルチビオ

テーラーメイド

デサント

タイトリスト

ニューバランス

ブリーフィング

ムータ

V12

たくさん出品しています。まとめ買いの方は

同梱送料分お安くできます。コメントください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パーリーゲイツ