『『RC様専用』AER-21037 Flight Pack 2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 14時 42分に出品され03月05日 14時 42分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名：AER（エアー）

商品名：AER-21037 Flight Pack 2

カラー：ブラック



2年半程前に購入したマルチタスクな3Wayバッグです。

【特徴】

機内持ち込み可能な多目的バッグ。

バックパックやショルダーバッグ、ハンドル付きのブリーフケースなど、用途に応じて使い分けが可能。

ビジネスや旅行に最適なアイテムです。



※ショルダーバッグ用の紐もちゃんとあります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エアー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 『RC様専用』AER-21037

Flight

Pack

2