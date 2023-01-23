『西浦徹 adidas Tobacco アディダス tenderloin【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 40分に出品され04月27日 07時 40分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディダス のTobacco （タバコ）です。

テンダーロイン 西浦氏 同型同色

探してた方是非

大切に保管していたのでスエードの状態もよくソールの減りもほとんどありません。



◆ブランド：ADIDAS

◆モデル： Tobacco

◆素材：スエード

◆色：ブラウン 茶色

◆表記サイズ：26





アディダス

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ビンテージ

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Stan smith

スタンスミス

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SUPER STAR

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samba

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80s

別注 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 西浦徹 adidas



Tobacco

アディダス

tenderloin