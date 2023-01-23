『90s A.VERSACEヴェルサーチジャージ上下セットアップナイロンFトラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 21時 58分に出品され03月06日 21時 58分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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詳しくはプロフィールをご覧下さい⭐︎







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気軽に値下げ交渉も大丈夫です。

値下げ交渉される方、希望を伝えてもらうのはありがたいのですがお値下げした後に必ずご入札されますようにお願い致します。 商品の価値が下がりますので必ずお願い致します。 即入札もお受けしております。





古着や中古が中心になりますので

完璧なお品を求める方ご入札をご遠慮下さい。





上下セットアップ(^^)

ナイロンではなく希少なジャージ素材です。使用感も少なくナイロンよりも使いやすいアイテムです。

お探しの方は是非この機会にご検討くださいませ。



【商品情報】



・ブランド: A.VERSACE





・商品名: セットアップ





・カラー: ブラック×ホワイト メデューサ





素材: 画像に記載







サイズ表記: F



上



平置き

● 裄丈 79cm

●後首元から着丈75cm

●脇下から身幅61cm



下



ウエスト ゴムの為 フリー

股上36cm

股下75cm

裾幅23cm





・状態: １０中8程度





美品ではないですが、多少の使用感で状態もキレイです。

致命的なダメージ等もございません^_^



古着なれされてる方などまだまだ使用していただけます。



USEDのため見落としなどございますのでご了承ください。ご理解宜しくお願い致します。



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素晴らしいお取引きお待ちしております⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

A.VERSACEヴェルサーチジャージ上下セットアップナイロンFトラック