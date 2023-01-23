『Kaene 配色レースエプロンワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 18時 34分に出品され04月12日 18時 34分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

この水色のマキシドレスは、華やかなレース素材で仕立てられており、特別なイベントやパーティーに最適です。



【バックオープンスタイル】

背中がオープンになっているデザインは、セクシーさとエレガンスを兼ね備えています。リボンで調整可能なため、フィット感も抜群です。



【快適な着心地】

軽やかな素材で、動きやすさを重視したデザイン。半袖のため、季節を問わず着用可能です。





kaene 配色レースエプロンワンピース



アーバンリサーチロッソにて購入したkaene 配色レースエプロンワンピースです。（SHIPSにもお取り扱いがございます）

カラー：mint gray

サイズ：38 です。

定価29,700円でした。



結婚式にて短時間のみの着用になりますので比較的美品だと思います。

ほつれや汚れ等ありませんが、素人検品の為見落としがある場合がございます。

ご了承下さい。



＜ワンピース＞

着丈126.5cm 肩幅36.5cm 袖丈25.5cm 腕回り30.5cm バスト94cm ウエスト75cm

＜ペチコート＞

着丈118.5cm バスト94cm



小さく畳んでの発送になりますので畳ジワが出来る場合がございます。



よろしくお願いいたします♡







カラー···ブルー



スカート丈···ロング・マキシ丈



袖丈···5〜9分袖



袖丈···半袖



袖丈···5〜9分袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Kaene

配色レースエプロンワンピース