『CHANEL カンボンライン ココマーク シガレットケース/ポーチ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 15時 38分に出品され03月30日 15時 38分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Please provide a specific price when negotiating the price.



◆お値下げに関して◆

大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます



※『お値下げ可能ですか？』は不要ですご希望価格をコメントに提示お願い致します



■アイテム

CHANEL シャネル

ココマーク シガレットケース ポーチ タバコケース

カンボンライン レザー 本革 ブラック



■状態:

わずかにタバコ臭がします（中に鼻を突っ込まない限りは臭いません）

ファスナーが閉まるのが途中までです（使用に問題はございません）

内側の生地に汚れが見られます

その他は目立つような傷や汚れはなくまだまだご利用頂けるかと思います



※すり替え防止上、キャンセル、ご返品はご容赦ください



※状態説明はどうしても主観が入りますので

お写真をご確認頂きご納得のいく方のみご購入ください



■シリアル:13●●●●●●



■カラー:ブラック（黒）/ブラック（黒）



■生産国:フランス



■サイズ(平置きcm):

縦 11

横 7

マチ2.8



■仕様

開閉 ファスナー



ポケット

外側 フリー×1



■付属品:

シリアルシール



■購入元:

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※革部分はクリーナーで拭き上げ、クリームで保湿保護をしてあります

保湿クリームに独特な匂いがございます

そちらが残る場合があるので匂いに神経質な方はご購入をお控えください



※ユーズドにつきご理解のある方のみご購入お願い致します



※商品の色合いはモニター環境により、若干の誤差が出ます



スムーズなお取引きを心がけておりますので

ご質問はご購入前にお願い致します





その他の商品はコチラ→ #みつのかばん屋メンズ #みつのかばん屋レディース

コメントなし、即購入OK❤️



B4-1179 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

カンボンライン

ココマーク

シガレットケース/ポーチ

ブラック