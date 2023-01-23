『【希少】GUCCI グッチ ショルダーバッグ クロスボディ 斜め掛け ハラコ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 06分に出品され03月24日 18時 06分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Limited quantity! Act fast!

First come, first served! Great deal!

当店は全て正規品となります。

--------------------------

この度は当店の商品ページをご覧いただきありがとうございます♪ 責任を持って商品をお届けまでさせていただきますので その他の厳選商品もぜひご覧くださいませ(*´ω｀*)

↓こちらから(^^)



#cerezoSHOPのアパレル



---------------------------------------

フォロー割引対応させて頂きます♪

お気軽にコメントくださいませ(^^)

---------------------------



▪️商品

GUCCI グッチ ショルダーバッグ クロスボディ メッセンジャー サコッシュ 斜め掛け 肩掛け ハラコ



▪️サイズ

タテ 26cm

ヨコ29cm

マチ 7cm

ショルダー 93cm(調節可能)

平置き実寸。※素人計測となります。



▪️保存袋付き



▪️状態

多少の使用感，スレなどありますが、目立った大きな傷は特にありません。状態は総合的な主観ですのでよく写真をご確認ください。※ヴィンテージ品のため予期せぬ不具合などある場合がある可能性をご理解の上、used品であることをご理解いただきお求めください。



▪️カラー

ブラック 黒

※モニターの発色等により実際の商品の色と若干差異が発生する場合があります。また色名は出品者の主観となります。



▪️素材

ハラコ





■購入元 某大手リユースショップ

正規品ですのでご安心ください。

※素人検品のためまれに見落としがある場合がございますが、その点、ご了承お願い致します。



▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:40114202-7221-0786-1260 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少】GUCCI

グッチ

ショルダーバッグ

クロスボディ

斜め掛け

ハラコ