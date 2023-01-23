『希少⭐️BALLY バリー ヴィンテージ ショルダーバッグ 赤 ハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 32分に出品され03月09日 11時 32分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 激レア BALLY バリー ヴィンテージ

ハンドバッグ ◆



小ぶりなボックスフォルムがビンテージらしいクラシカルな印象のバッグです。



コロンとした八角形のデザインとゴールドの金具がアクセントで、レトロな雰囲気があります。



高品質なスウェードとレザー、異素材の組み合わせ。

パーティーやお呼ばれなど華やかなシーンによく合います。

ショルダーは取り外し可能ですので、2WAYでお使いいただけます。





♡⃛サイズ



実寸(平置き・約㎝)

縦18.8 横18.5 マチ6.5 ハンドル29

ストラップ110 (調整不可)



※素人採寸の為、誤差はご了承ください。





♡⃛カラー

赤系/ 落ち着いた赤/ ワインレッド/ ボルドー





♡⃛素材

スエード、レザー





️♡⃛状態

レザー部分と金属部分にやや擦れがありますが、その他大きなダメージもなく、古いお品物にしては状態は良好です。

これから長く愛用していただけます♪





♡⃛大手ブランドショップにより、真贋鑑定済み商品となります。





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カテゴリー別→#mimosaブランド



カテゴリー別→#mimosaレディースバッグ



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＊ご購入前に必ずご確認下さい＊



◾️検品はしておりますが、見落とし等ある場合がございます。used品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

◾️光の加減等により画像と色味が異なる場合がございます。

◾️イメージ違いやサイズ違いなどの返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。



ご理解いただいた上でご購入お願い致します☺︎



ご覧いただきましてありがとうございました( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少⭐️BALLY

バリー

ヴィンテージ

ショルダーバッグ

赤

ハンドバッグ