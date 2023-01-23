『新品同様 デルヴォー Delvaux Pin パンミニ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 06時 48分に出品され04月28日 06時 48分に終了予定です。即決価格は117,000円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、短時間した程度ですので美品です。別の色をたくさん所有しており、クローゼット整理のため少しずつ出品してとります。

デルヴォーはいくつか使用しておりますが、使い勝手を考えるとブリヨンやタンペートはなかなか使用しませんが、ピンは軽くて物もはいるのでとても使いやすくておすすめです。

是非ご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: デルヴォー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品同様 デルヴォー Delvaux

Pin

パンミニ