『FOCAL CLEAR MG PRO 開放型モニターヘッドホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 34分に出品され04月24日 06時 34分に終了予定です。即決価格は57,112円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に購入しました。

目立った汚れや、故障はありません。

聴こえる帯域も広く、聴こえる音の数も多いように感じました。非常に使い勝手のよく優秀な開放型モニターヘッドホンです。





箱やケーブル等の紛失はございません。

お値下げも可能であれば検討いたしますので

お気軽にお声がけ下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォーカル