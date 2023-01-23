『ヘッドホン Roland RH-300V ローランド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 39分に出品され03月17日 06時 39分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘッドホン Roland RH-300V ローランド



電子ドラム用に新品で購入し

数ヶ月使用し買い替えた為、出品致します。



使用による薄い傷がありますが

全体的には状態が良いと思います。

画像で確認をお願いいたします。



オーディオミニ（3.5mmプラグ）又は標準プラグ（6.35mmプラグ）のヘッドホンジャックがある電子ドラムでお使い頂けます。





Amazon定価：19,800円







・V-Drumsや電子パーカッションのサウンドに最適化された、ワイド・レンジの高品質サウンド。



・形式:密閉ダイナミック型、 ドライバー:Φ50mm、 周波数特性:10~22,000Hz



・インピーダンス:32Ω、 感度:103dB/mW、 質量:285g(コード、プラグを除く)



・変換プラグ付属。ミニ端子、標準端子どちらでも使用可能。



・持ち運びに便利な折りたたみ式。 変換プラグ付属。ミニ端子、標準端子どちらでも使用可能。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ローランド