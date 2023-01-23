『SONY 密閉型スタジオモニターヘッドホン MDR-CD900ST【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 41分に出品され04月19日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY 有線 密閉型スタジオモニターヘッドホン 黒 MDR-CD900ST



商品モデル番号‎MDR-CD900ST



元箱無し、取説無し、

画像一式はすべてです。

動作確認済みです



保管時の小傷、汚れがありますが目立ちません。

全体的にきれいな印象です。

付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。



包装箱に剥がれ、破れ、汚れがある場合があります。

レシート、購入証明ございません。

素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。

完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。

以上をご了承の上の購入を願います。

フリマ売買のため、保証は適応外となります。

LP 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし