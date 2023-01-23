『FURFUR ファーファー エコファートートバッグ 2way アイボリー【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 07時 22分に出品され04月13日 07時 22分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド

FUR FUR

ファーファー



●サイズ(㎝)

横幅：20

高さ：18.5

マチ：10

ハンドル高：13

※平置き、全ておおよそのサイズです



●色、ポイント

ホワイト、アイボリー、ブラック

もこもこ、かわいい、2way、人気完売品



●状態

去年購入し、数回使用しましたが比較的美品です。

ショルダー紐の金具引っ掛け部分に傷ございますが目立ちません。

目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます！



※梱包は小さくて折りたたんで簡易的なもので発送させていただいております。

※チェックはしておりますが記載箇所以外の見落としのある可能性がございます。素人検品の中古品にご理解のうえご購入よろしくお願いいたします。

※保管時にできた折りジワ、繊維付着などはご容赦下さい。

※色は端末や撮影時の照明の調子などにより見え方が多少異なります。ご了承ください。

※中古品の性質上、基本返品は受け付けておりません。

※他のフリマサイトでも並行して出品しているものもございますので商品を予告なく削除することがございます。

※値下げ交渉は常識の範囲内での金額でお願いいたします。

※交渉中でも先にご購入いただいた方優先でお取引させていただきます。



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質問などお気軽にコメントください(^O^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファーファー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURFUR

ファーファー エコファートートバッグ

2way アイボリー