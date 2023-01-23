『14FW supreme chain link sweater【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 12時 19分に出品され03月04日 12時 19分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 14FW supreme chain link sweater



カラー：ネイビー



実寸：背丈約66cm、肩幅約46cm、身幅約50cm、袖丈約61cm



ディランリーダー、ショーンパブロ、セージが当時好んで着用していました。

この状態のものはなかなか出てこなくレアです。



こちらの商品はused商品ですので神経質な方のご購入はお控えください。

商品の状態は写真で判断願います。

購入後商品の状態、サイズでのクレームは一切受け付けませんのでよろしくお願いいたします。

写真追加、質問等お気軽にコメントください。



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木村拓哉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 14FW

supreme

chain

link

sweater