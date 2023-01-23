『希少✨【バーバリーブルーレーベル】ミニショルダーバッグ ノバチェック ナイロン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 01分に出品され03月22日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品説明◆

BURBERRY BLUE LABEL バーバリーブルーレーベル ミニショルダーバッグ ノバチェック ナイロン



◇商品詳細◇

【ブランド】BURBERRY BLUE LABEL

【サイズ】

縦約20cm

横約18cm

マチ約10cm

※素人採寸のため、誤差はご了承下さい。

【素材】ナイロン

【カラー】ベージュ

【状態】写真20枚目の通り、バッグ表面にナイロンバッグ特有の生地浮きがある等、若干使用感はございますが、使用にあたり致命的なダメージはありませんので、まだまだお使いいただける品かと思います。状態は画像を参考にお願いします。



簡易包装にて発送いたします。

小さく折り畳みコンパクトに梱包して発送しますので、畳じわはご容赦願います。

素人検品のため、傷や汚れなど何かしら見落としている箇所があるかもしれませんので、その点は予めご了承ください。

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。



●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など



カラー···ベージュ

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨【バーバリーブルーレーベル】ミニショルダーバッグ

ノバチェック

ナイロン