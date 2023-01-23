『DUVETICA短丈ファーダウン y2k グランジ 平成【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 21分に出品され03月13日 22時 21分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、キルティングデザインで、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【保温性】

ダウン素材を使用しており、寒い季節でも暖かさを保つことができます。ファー付きフードも寒さから守ります。



【実用性】

ポケットが付いているため、携帯電話や小物を収納するのに便利です。



- 色: ブラウン

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- デザイン: キルティング

- ポケット: あり



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA短丈ファーダウン y2k



グランジ 平成