『WTAPS ダブルタップス BUDS ミリタリーシャツ2(M)迷彩 ウッドランド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 01時 24分に出品され03月14日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



WTAPS ダブルタップス

15SS BUDS LS 02/SHIRTS.COTTON.SATIN

バッズ ミリタリー シャツ

迷彩 ウッドランド



●サイズ：タグ表記 ２(M)サイズ

肩幅 ４５cm

身幅 ５０cm

着丈 ７０cm

袖丈 ６２cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：コットン100%

●カラー：ウッドランド

●状態：

着用感少ない商品になります。こちらの商品は元々洗い加工が施されています。

目立った汚れ、ダメージはありません。細かくチェックしておりますが、見落とし部分があるかもしれません。古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



#wtaps

#ダブルタップス

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#ネイバーフッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WTAPS

ダブルタップス

BUDS

ミリタリーシャツ2(M)迷彩

ウッドランド