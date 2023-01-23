『最終✨早い者勝ち【未使用】Style Editionリネンカジュアルジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 47分に出品され04月21日 23時 47分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Style Edition(スタイルエディション)

商品: リネンカジュアル2ボタンジャケット

カラー: ホワイト

素材: イタリーリネン100%(Braghenti)

サイズ: L(身長170~175/胸囲103/肩幅45/袖丈62/衿幅7.6/ベント22/着丈72cm)※メーカー表示

仕様: 裏地袖裏なし

定価58300円



使用頻度: 未使用タグ付(自宅試着のみ)

あくまで「新古品」です。

上記理解•了承の上、購入をお願いいたします。

※プロフィール参照(複数サイト同時出品中)



【Braghenti】の素材は、綿•麻に定評があり、TOMORROW LANDなど大手セレクトメーカーで多く使われている人気のブランド。

身体を包み込むように軽やかな一着。

百貨店や大手セレクト商品を製造している高い技術ラインでラベル•フロント•ポケットフラップ•袖口•脇線•背中心など手間をかけたステッチ仕様にしたり、内側縫い合わせ部分をパイピングで補強したり、価格以上の価値。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スタイルエディション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終✨早い者勝ち【未使用】Style

Editionリネンカジュアルジャケット