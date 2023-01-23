『マディソンブルー 長袖シャツ ブラウス リネン マダムシャツ B刺繍 ラベンダー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 18時 22分に出品され03月20日 18時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

マディソンブルー

MADISON BLUE



【アイテム】

長袖シャツ ブラウス マダムシャツ

リネンシャツ B刺繍 ロゴ刺繍

ラミー



【カラー】

ピンク ラベンダー



【サイズ】

01



【サイズ詳細】

肩幅：36

身幅：47

袖丈：59

着丈：70



【素材】

リネン 麻 100%



【商品紹介】

マディソンブルーのリネンマダムシャツです。

大きな傷や汚れ等はないかと思いますが、左袖など所々色褪せがございます。あくまで中古品となりますのでご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マディソンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ マディソンブルー

長袖シャツ

ブラウス

リネン

マダムシャツ

B刺繍

ラベンダー