『ATON LETTERMAN JACKET 22AW サイズ2【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 11時 43分に出品され05月11日 11時 43分に終了予定です。即決価格は21,930円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ATON SUPER160’S DOUBLE SAXONY LETTERMAN JACKET

カラー/ブラック

サイズ/2. バスト126cm 着丈67.5cm. 裄丈87cm

目立った劣化はございません。まだまだ綺麗です。



定価¥82,500-



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エイトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ATON

LETTERMAN

JACKET

22AW

サイズ2