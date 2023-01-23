『TATRAS タトラス サルガス ダウンジャケット 光沢 黒 02 Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 07時 30分に出品され05月09日 07時 30分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

TATRAS タトラス

モデル SARGAS サルガス

MTA13A460

ダウンジャケット

フード着脱式

光沢感

ポーランド製



カラー: ブラック 黒 シャイニーブラック



表記サイズ: 02 (Mサイズ)



平置き採寸（cm）

肩幅 約41

身幅 約52

着丈 約67

袖丈 約65

※多少の誤差はご了承ください。



【状態】

◎目立った傷や汚れは無く、まだまだこれからも着用していただけると思います！



※古着である事をご理解していただいた上でご購入よろしくお願い致します。





◾️商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さい。



◾️汚れやシミ等検品しておりますが万が一の見落としの可能性もあります。



◾️即購入の方とのお取引を最優先します。



◾️仕事の都合上コメントの返信にお時間を頂く場合があります。



◾️自宅保管及び素人検品・発送のため、気になさらない方よろしくお願いします。



◾️丁寧な梱包を心がけます。



◾️発送はメルカリ便にて発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS



タトラス

サルガス

ダウンジャケット

光沢

黒

02

Mサイズ