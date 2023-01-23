『IBIZA イビザ ショルダーバッグ キャンパス 0649【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 50分に出品され05月02日 15時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《商品状態》



・13.14枚目に傷のお写真載せております。



あくまで主観となりますので

ご了承下さい。



写真を良くご確認ください。





真贋済み正規品



《付属品》



・なし



《商品説明》



サイズ



・横 約30cm

・縦 約22cm

・マチ 約7cm



※素人採寸ですので多少の誤差がある場合が

ございますのでご了承下さい。



《商品状態》



【状態】B



S 新品〜新品同様の商品

SA 中古品として綺麗

A 中古品としてまあまあ綺麗

B 中古品として普通

C 中古品として悪いがまだ使える

D 中古品として悪い(難ありを含む)





大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ IBIZA

イビザ





ショルダーバッグ

キャンパス

0649