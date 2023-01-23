『DW136《デサント》クラブアディダス トラックジャケット 80s 刺繡ロゴ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 21分に出品され04月16日 17時 21分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます✾

お得なサービスを行っております(^^)



☆フォロー割特典☆

〜3999円まで100円割引

〜9999円まで200円割引

10000円以上で300円割引



上記に加え、

おまとめ買いで合計から200円割引

☆リピーター様は更に200円割引☆



サービスご利用の際はコメントにて

「フォロー割」「まとめ買い割」「リピ割」

とお知らせください(^^)

⚠️購入前でなければ割引できませんのでご注意下さい。

〖管理番号 DW136 MM〗





【ブランド】



CLUB adidas／クラブアディダス



【サイズ】



３(Mサイズ相当)



【カラー】



ライトグレー、ネイビー



【実寸】



着丈 ６１㎝

身幅 ５３㎝

肩幅 ３８㎝

袖丈 ６２㎝

※お手持ちの服と比較して下さい。

※平置き寸法。

※多少の誤差はご了承下さい。



【素材】



ポリエステル、コットン



【状態】



古着になりますので着用感がございます。

正面お腹部分と両袖に傷がございます。(画像9.10枚目参照)

右袖に汚れがございます。(画像11枚目参照)

両袖リブ部分に穴がございます。(画像12枚目参照)



＃古着SUGAR

リンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください✾





【諸注意】

・金曜午後及び土日祝日の発送及び各種対応は致しておりませんのでお急ぎの方はご購入をお控えください。

・あくまで古着ですので、神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

・ご使用の端末によっては若干色が異なる場合がありますので、ご了承下さい。

・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

・お洋服は全てペット・喫煙者のいない環境で大切に保管しております。

・梱包はなるべくコンパクトにしてから発送しております。

・着画、お取り置きについては、お断りさせて頂いてます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DW136《デサント》クラブアディダス トラックジャケット 80s 刺繡ロゴ