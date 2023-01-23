『【R1467-80-560】コードレス掃除機 充電式 45000pa 強力吸引【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 01分に出品され03月20日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
【2023年購入5年保証付！】iRobot ルンバ s9+ ルンバ
¥ 15400
❣️大人気❣️掃除機 コードレス 強力吸引 伸縮型パイプ 回転ヘッド 軽量
¥ 7082
dyson ダイソン ソフトローラークリーナーヘッド 966489-10
¥ 9126
Shark W30 STAR WARS KYLO REN カイロレン 掃除機
¥ 10686
ルンバiRobotルンバ980
¥ 10530
★花＊花様専用限本体美品 付属品欠品(写真の物）Shark CS851JMVAE
¥ 13000
iRobot Roomba Combo Essential
¥ 10500
ケルヒャー 家庭用マルチクリーナー OC 3 Foldable フォルダブル
¥ 12220
KARCHER KHB6 ケルヒャー 高圧洗浄機 バッテリーセット
¥ 10595
【未使用品】■ioy1106■シャープ 掃除機 EC-CT12-C ベージュ系■
¥ 9360
新品未使用ロボット掃除機 Neakasa NoMo N3
¥ 11000
アイリスオーヤマ ハンディウォッシャー JHW-101
¥ 9685
Shark コードレススティッククリーナー CS851J
¥ 14235
ルンバ960 ロボット掃除機 roomba 960
¥ 8564
【良品】東芝 紙パッククリーナー VC-D50K-L
¥ 8736
リンサークリーナー 掃除機 18000Pa超強吸引力 カーペット Yadea
¥ 10919
高圧洗浄機【送料込み】ポータブル 洗車などにも バケツ給水可能
¥ 7254
HiKOKI 36Vコードレスクリーナー R36DB (SC) (NNAB)
¥ 10400
落札価格8345円
945 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！