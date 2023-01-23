『【R1467-80-560】コードレス掃除機 充電式 45000pa 強力吸引【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 01分に出品され03月20日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 掃除機 コードレス 【2024NEWモデル&45000pa強力吸引】 充電式 コードレス掃除機 LED液晶ディスプレイ スティッククリーナー ハンディクリーナー 2WAY サイクロン 掃除機 HEPAフィルター 多重濾過 LEDライト付 左右180°上下90°回転 電気掃除機 一人暮らし 長時間稼働 着脱式バッテリー 伸縮型パイプ 壁掛け 収納便利 車用/家庭用 PSE認証済み



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むちゃなお値引き依頼はご遠慮ください！

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☆商品説明☆

【45000Paの超強力吸引力を備えたコードレス掃除機】

最新技術を採用したこのコードレス掃除機は、45000Paの強力な吸引力。

高性能HEPAフィルターにより、空気中の微粒子も99.97％除去し、常に清潔な排気を実現します。



【スティッククリーナーとハンディクリーナーの2WAY使用】

軽量設計のスティッククリーナー、ハンディクリーナー。

180°左右に回転し、90°上下にも動くフロアヘッドが便利

伸縮パイプ付きです。



【LCD液晶ディスプレイ＆LEDライト搭載の電気掃除機】

フロアヘッドにはLEDライトが付いており、暗い場所でも見逃しがちなゴミをしっかり照らし出します。

また、LCD液晶ディスプレイでバッテリー残量や充電状況を一目で確認。清掃中に電力切れの心配がありません。



【長時間稼働＆便利な充電システムを持つコードレス掃除機】

大容量の2500mAhバッテリーを6つ搭載しており、長時間の連続使用が可能。

着脱式バッテリーなので、使用後はバッテリーを取り外して充電ができ、メンテナンスも簡単です。



【静音設計＆収納が便利なコードレス掃除機】

高い吸引力を保ちながらも、低騒音設計で静かな運転音を実現。

壁掛け式の収納で場所を取らず、充電も収納もスマートに行えます。

リビングや寝室、オフィスなど、さまざまな生活空間での使用に配慮した設計のコードレス掃除機です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用