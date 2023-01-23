『80’s~ ミッキーマウス リバーシブル スウェット 中綿入り ディズニー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 40分に出品され03月17日 04時 40分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80’s~Vintage

Mickey&Co. by Donnkenny Reversible Puffer Sweatshirts



両A面、ナイスグラフィックなミッキーマウス◎



中綿入りで防寒性も期待できそうです◎



【サイズ表記】



表記なし



【サイズ実寸】





・肩幅ー約61.5㎝



・身幅ー約65㎝



・着丈ー約60㎝



・袖丈ー約51㎝







【素材】



表記なし

コットンと思われます



【状態】

USED



ホワイト面袖周りなどにうす汚れ















◎全品送料込のお値段です。

追跡可能で配達の早いメルカリ便での発送です。



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★ホームクリーニング済みです。



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★古着に御理解ある方のみご購入下さい







◎こちらは一点物の中古品となっております。 お使いのPC環境による若干の色の違い、細かい傷や小さな汚れなど、お伝え出来ない部分もあるかと思います。 古着の性質をご理解頂ける方のみ、ご購入ください。



◎商品は小さく畳んでの発送（アイテムにより圧縮）になりますので、予めご了承ください。





#SUSHIINTHEAIR

#SUSHIINTHEAIRトップス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ディズニー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80’s~

ミッキーマウス

リバーシブル

スウェット

中綿入り

ディズニー