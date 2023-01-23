『Panasonic HC-V360M ビデオカメラ HD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 17分に出品され03月14日 20時 17分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高画質撮影】

このPanasonic HC-V360MはHD画質での撮影が可能です。家庭用ビデオカメラとして最適で、思い出を高品質で残せます。



【使いやすさ】

コンパクトなデザインと直感的な操作ボタンにより、初心者でも簡単に使用できます。持ち運びにも便利です。



【付属品】

取扱説明書が付属しており、使い方をすぐに確認できます。その他ケーブル各種も全て揃っています、安心してご使用いただけます。



- ブランド: Panasonic

- モデル: HC-V360M

- 解像度: HD

- 取扱説明書: あり

- 色: シルバー



ご覧いただきありがとうございます。質問、写真追加などはメッセージにてお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし