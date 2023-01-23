『未使用☆FRAY I.D♡ノースリーブ ロングワンピース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 17分に出品され03月23日 09時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ無しの未使用品です。



【シンプルでエレガント】

このノースリーブのロングワンピースは、シンプルなデザインが特徴で、様々なシーンで活躍します。カジュアルな日常使いから、ちょっとしたお出かけまで幅広く対応可能です。



【快適な着心地】

カットソー素材を使用しており、肌触りが良く、着心地も抜群です。リラックスしたスタイルを求める方に最適です。



【スタイリングの幅】

この黒のワンピースは、アクセサリーやアウターとのコーディネートがしやすく、季節を問わず着用できるアイテムです。



- 色: 黒

- スタイル: ノースリーブ

- タイプ: ロングワンピース

- 素材: カットソー

- デザイン: シンプル



ポリエステル90%

ポリウレタン10%



サイドファスナー



size1



平置きサイズ

身幅

着丈

多少の誤差はご容赦ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレイアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 未使用☆FRAY

I.D♡ノースリーブ

ロングワンピース