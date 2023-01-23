『極美品 象印 ZOJIRUSHI EE-DC35 スチーム式加湿器 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 02分に出品され03月10日 21時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 .

【 消毒 │ 簡易なクリーニング │ 通電確認済 】



〈ブランド〉 象印 ZOJIRUSHI



・商品名 スチーム式加湿器

・品番 EE-DC35

・カラー ホワイト WHITE

・製造年 22年製





◇商品説明(公式サイト引用)

清潔な蒸気の「スチーム式」加湿器

お手入れ簡単!「フィルター不要」&「広口容器」

就寝時に便利な「連続加湿約８時間」

⭐スペック等の詳細は写真参照(公式サイト引用写真)



■商品状態

すごく小さくてとても分かりづらいですが、小さな汚れのような傷があります。(写真16枚目参照)

数回程度の使用の為目立って大きな傷や汚れは見られず全体的に見て極美品に当たるかとは思われますが、あくまでも自宅保管かつ一度人の手に渡った中古品の為細かい傷や汚れ等多少の使用感はあるかと思われます。

神経質な方、完璧を求める方はご購入ご遠慮下さい。









※お写真のものが全てです。写真以外の物は付きません。



※購入場所や購入日等詳しい詳細は分からない為お答え出来かねます。



※今日現在問題なく動作しておりますがあくまでも中古品の為使用頻度や回数、バッテリー残量等は分かりかねます。



※素人検品の為見落としがあるかもしれませんがご了承下さい



※お写真は実物に近くなるよう撮影させて頂いておりますが

照明の関係やお使いの機種によって色の見え方が多少異なる場合がございます。



※商品の状態はあくまでも主観となります



※商品のお写真、状態をご納得頂いた上でのご購入をお願いいたします。







ZOJIRUSHI 象印 加湿器 スチーム式加湿器

フィルター不要 広口容器 加湿 乾燥予防

現行品 コンパクト コンパクト加湿器



o24 117 1 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ