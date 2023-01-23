『サマステ ambitious ポストカードセットC、ペンライトトップ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 53分に出品され03月13日 09時 53分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後1度開封しその後は暗所で保管していたため比較的綺麗な状態となります。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い