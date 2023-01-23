『Burberry バーバリー Pillow チェック メッセンジャーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 45分に出品され04月20日 20時 45分に終了予定です。即決価格は45,000円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Burberry バーバリー Pillow チェック メッセンジャーバッグ



以前Farfechにて購入しましたが使う機会がないので出品いたします。



商品詳細、サイズは写真7.8を参照ください。

名前の通り枕みたいにふかふかしておりユニセックスで使えるバッグです。



実物は写真9になります。

箱、保存袋、タグなどは届いた状態で保存しておりますので全てお付けいたします。



使用回数は2回です、定価は20万以上なので状態加味してもお得かと思います。



よろしくお願いいたします。



#ダニエルリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Burberry

バーバリー Pillow

チェック メッセンジャーバッグ