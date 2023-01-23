『ヤンキース ナイキジャージ、サイズＸＬ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 21分に出品され03月31日 17時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年は残念のＭＬＢヤンキースのフルジップジャージ。

前回２００９年優勝時頃購入、保存してました。



★１００％ポリエステル

★NIKE社製

★ロゴはすべて刺繍

★サイドに別柄生地



サイズＸＬ



平置きサイズ

身幅 ６０センチ

着丈 ７５センチ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>ウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキスポーツウェアー