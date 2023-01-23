『新品 コーチCOACH チェリー さくらんぼ キーホルダー バッグチャーム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 17時 02分に出品され04月19日 17時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 コーチCOACH チェリー さくらんぼ キーホルダー バッグチャーム オシャレ



ご覧頂きありがとうございます♪



キラキラと大粒なチェリーのチャームです。レッド×グリーン、メタリックラメがとても可愛いお品物です。



【サイズ】

全長：約14cm

幅 約7cm



素人採寸につき多少の誤差がございます。



【素材】

真鍮



■付属品：COACHビニール袋

ビニール袋入れて

プチプチをして発送致します♪



海外でアウトレット品を扱うモールで購入した品物です。

こちらの商品は海外のアウトレット商品になります。そのため、国内よりもお安く出品させていただいております。



****完璧を求めの方や神経質な方、細かい部分を気にされる方はご購入はご遠慮いただいております。





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小物 タグ 新品 コーチCOACH チェリー さくらんぼ

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