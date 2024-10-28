『値下げ【新品未使用】LouisVuitton 長財布 ポルトフォイユM60963【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 40分に出品され03月17日 04時 40分に終了予定です。即決価格は88,000円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2024.10.28 値下げ！】



【状態】 新品・未使用

【ブランド】LOUIS VUITTON／ルイヴィトン

【商品名】ポルトフォイユ・ツイストM60963

【カラー】エピデニム(内側: グレー)

【カード】8枚

【特記事項】保存袋付き。外箱付きですが、傷あります。



1回も使用していませんが、素人個人宅での保管ですので気になる方はお控え下さい。



禁煙・犬飼育(毛の抜けない犬種)(犬の出入りの無い部屋ではありますが、気になる方や重度なアレルギーの方はお控え下さい)



珍しかったので購入したのですが、おろすタイミングが無く保管していました。



財布のセンターには「ツイスト」シリーズの金具が付いています。シルバーとゴールドの2つのVを組み合わせた、ルイ・ヴィトンの頭文字のLVは回転させることができ、それ自体がターンロック式の金具です。

内側は柔らかなグレーの風合いで、8枚のカード収納と小銭入れ。

このエピ・デニムのポルトフォイユ・ツイストは現在では廃盤となっていますので希少です。



カラー···ブルー



素材/種類···エピ系



モデル名···ツイスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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長財布

ポルトフォイユM60963