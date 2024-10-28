『値下げ【新品未使用】LouisVuitton 長財布 ポルトフォイユM60963【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 40分に出品され03月17日 04時 40分に終了予定です。即決価格は88,000円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格88000円
150 入札履歴
終了
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