『tnewties No.5バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 50分に出品され03月27日 18時 50分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に現tnewties(旧Dresseum)で購入しました。

お気に入りだったのですが服装の系統が変わり、使用頻度が下がってしまったため出品致します。



小さな傷がありますが、全体的には良好な状態です。

ベルトも2種類とも揃っております。

画像にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ tnewties



No.5バッグ