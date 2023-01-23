『ブルマァク 帰ってきたウルトラマン デットン ソフビ 現状品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 05時 22分に出品され03月16日 05時 22分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 21cm前後です。画像よりも色は薄めです。塗装ダメージや色移りが全体的にあります。カンチャクを外しての確認はしていません。昔のものですので現状品で検討下さい。



メルカリ便で発送予定ですがらくらくかゆうゆうは日によって変わり、変更の場合でも特にお知らせしません。ネットショップで購入したダンボールが大量に余っているためネットショップのロゴがあるものや汚れがあるダンボールもそのまま再利用しますので気になる方はご遠慮下さい。



撮影機器の影響で色合いが違っていることがあります。画像にあるものが全てです。コメントからの交渉は対応していません。



猫がいるため毛の付着が避けられませんので気になる方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 傷や汚れあり