『シルバー ビーズ装飾 ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 55分に出品され03月21日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このシルバーのショルダーバッグは、ビーズとスパンコールで装飾されており、華やかさを演出します。合成皮革の素材は、耐久性があり、日常使いに最適です。



【収納力】

内部にはファスナー付きポケットとオープンポケットがあり、小物の整理がしやすく、実用性も兼ね備えています。



【スタイル】

調整可能なショルダーストラップにより、好みに合わせたスタイルで使用でき、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- 色: シルバー

- 素材: 合成皮革

- 装飾: ビーズとスパンコール

- 内部ポケット: ファスナー付きポケットとオープンポケット

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

バッグ タグ シルバー

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