『美品MARC BY MARC JACOBS 黒 2way マザーズバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 16分に出品され03月24日 06時 16分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ブランド

MARC BY MARC JACOBS

マークバイマークジェイコブス



2way マザーズバッグ ショルダーバッグ



数回しか使用しておらず、状態は非常に良いです。

大きめサイズですが、ナイロン素材を使用しており、軽量でありながら耐久性に優れています。ポケットも多く、機能性がとても良いです。



⚫︎仕様

カラー：黒(ブラック)

横幅(W) :38㎝

高さ(H) :33㎝

奥行(D) :15㎝

持ち手 :50㎝

オープンポケット（外）:2

サイドポケット(外):2

オープンポケット（内）:4

ファスナーポケット（内）:1



おむつ替えシート未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マークバイマークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品MARC

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JACOBS

黒

2way

マザーズバッグ