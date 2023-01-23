『新品 絽 手描き友禅 花丸紋 夏着物“夏を涼しむ”正絹 仕付糸付 小紋 3989【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 05時 34分に出品され03月09日 05時 34分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 “いつまでも心に残る夏の残像”、涼感豊かな夏着物…花丸紋を込めた絽/手描き友禅の小紋でございます。



昨今、夏に和装をされる方が少なくなり希少なものとなりつつある絽のお着物は、二本の経糸を捩りながら緯糸を織り込んだもじり織で、盛夏のお召し物として涼しげでさらりとした生地質が魅力、着る方にもまた見る方にも清らかな風を感じるような涼しさを届けてくれます。



柳茶色の優彩が創り出す柔らかな艶、彩りに淡く色挿す花丸紋のデザインモチーフ、それは絽の透明感に映し出された誰にでもある記憶の残像、“涼彩に花寄せて人それぞれに夏を涼しむ”、正に手描き友禅ならではの美しさが趣豊かに表現されています。



新品未使用・撮影の為だけに着付けた一枚、仕付け糸付“手縫い仕立て”のお品でございます。



こちらのお着物は、柔らかなトーンの彩色で染めの美しさにフォーカスした花丸紋を込めております。卓越したデザインセンスに涼味が冴える柔らかな染め色はやはり手描き友禅ならでは…様々な帯や小物合わせで自分流のコーディネートをどうぞお楽しみください。



美を問い求める日本人のこころが生みだす友禅の染め色、袖を通す歓びとともに至極の着心地が貴女に充実したひと時を運んでくれることでしょう。





採寸表

身丈 ： 163cm（肩から）

裄 ： 67cm

肩巾 ： 33cm

袖巾 ： 34cm

袖丈 ： 48.5cm

前巾 ： 24.5cm

後巾 ： 29.5cm

素材 ： 正絹(単衣)

折代 ： 身丈(内揚げ 前6cm・後6cm) 裄(身頃側：0.5cm・袖側：0.5cm) 袖丈(3.5cm)



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絽

手描き友禅

花丸紋

夏着物“夏を涼しむ”正絹

仕付糸付

小紋

3989