『新品 絽 手描き友禅 花丸紋 夏着物“夏を涼しむ”正絹 仕付糸付 小紋 3989【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 05時 34分に出品され03月09日 05時 34分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
ふりふ 着物 半幅帯 三分紐 セット アンティーク風 舞妓 袖長
¥ 23760
4k2668 袋帯 西陣織 錦秀 特製 唐織 黒 金色 赤 白 緑 青 花柄
¥ 8814
1【未使用】シルク 花ゆうせん 浜ちりめん 付け下げ 反物 着物
¥ 13904
猫とドット柄【オーダー生地見本】
¥ 7800
螺鈿がきらり 正絹太鼓柄袋帯 リバーシブル
¥ 13200
クラッチタイプ 草履バッグセット フォーマル 金 ゴールド 帯地 Mサイズ
¥ 8970
夏帯 名古屋帯 紗 横縞織模様 金銀糸 韓藍色 O-3618
¥ 12870
美品 正絹 絞り 紬訪問着 着物 A-793
¥ 10530
［0655］訪問着 辻ヶ花 手描き 金彩 ぼかし 逸品 正絹 着物 袷
¥ 14608
KW-28 うそつき美容衿 衣紋抜き付き
¥ 167739
MO-3170 名古屋帯 作家物 塩瀬 絞りの抽象柄 東雲色
¥ 7644
袋帯 京都 西陣 金糸 金ベージュ 華文 蜀江 雲 古典柄 中古 kp1670
¥ 7722
【未使用】さが美 塩沢紬 身丈163.5cm
¥ 24200
専用帯787 655 二本セット●高級 正絹 螺鈿細工 太鼓六通 袋帯
¥ 9295
正絹 中古 振袖 レッド
¥ 10400
名古屋帯 作家もの 辻ヶ花 金駒刺繍
¥ 9126
No.1984 未使用シリーズ正絹白大島反物 証紙 美品
¥ 9750
名古屋帯 正絹 染め帯
¥ 15000
落札価格15400円
535 入札履歴
終了
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