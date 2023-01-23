『グッチ スクエア Gコレクション GUCCI レディース 腕時計 B311【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 06時 39分に出品され03月24日 06時 39分に終了予定です。即決価格は14,600円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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GUCCI 125.5 の紹介です。



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※タイムセール中は「きゅっ８割」は適用されませんので御注意下さい！



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※専用ページはトラブル防止の為、作っておりません。値下げ後は他の方が購入する事もありますので早目のご購入をお勧めします(^^)







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⭐商品状態



・使用に伴う傷がありますがまだまだご使用いただけます(^^)

外観等は画像で確認お願い致しますm(_ _)m



・画像に写っている物が全てになります。

保証書はありません。





⭐備考



きゅっ８では全てAACD(日本流通自主管理協会加盟店)に加入しているリユース店、古物市場、古物オークションからの購入になります。

万が一、偽物があった場合は全額返金させていただきますので安心してご購入下さいませ(^^)



⭐商品仕様



◼️メーカー GUCCI

◼️駆動方式 クォーツ

◼️型番 125.5

◼️文字盤色 ブラウン系

◼️ベゼル シルバー

◼️ベルト シルバー

◼️ケースサイズ（縦×横×厚さ）約23.7×22.4 ×7.7mm

◼️54g



⭐発送 匿名配送のらくらくメルカリ便で

発送致します。

発送箱は再利用品になります。





管理 GUCCI 125.5 B310 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ グッチ

スクエア

Gコレクション

GUCCI

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腕時計

B311